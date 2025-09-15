Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: due match chiudono il 3° turno di Serie A
In questo lunedì 15 settembre si chiude la terza giornata di Serie A con due match: Hellas Verona-Cremonese alle ore 18:30 e Como-Genoa alle 20:45. Si gioca anche nel Campionato Primavera e in Serie C, prevista una partita di Liga spagnola. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDÌ 15 SETTEMBRE
15.00 Verona-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
17.00 Torino-Sassuolo (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
18.30 Verona-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.30 Cittadella-Vicenza (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Cavese-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Saragozza-Albacete (Segunda Division) - DAZN
20.45 Como-Genoa (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Espanyol-Maiorca (Liga) - DAZN
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
