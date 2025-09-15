Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: due match chiudono il 3° turno di Serie A

In questo lunedì 15 settembre si chiude la terza giornata di Serie A con due match: Hellas Verona-Cremonese alle ore 18:30 e Como-Genoa alle 20:45. Si gioca anche nel Campionato Primavera e in Serie C, prevista una partita di Liga spagnola. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE

15.00 Verona-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

17.00 Torino-Sassuolo (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.30 Verona-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Cittadella-Vicenza (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Cavese-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Saragozza-Albacete (Segunda Division) - DAZN

20.45 Como-Genoa (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Espanyol-Maiorca (Liga) - DAZN