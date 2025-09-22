Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Napoli-Pisa, c'è anche la Primavera

di Davide Baratto

In questo lunedì 22 settembre il Napoli scende in campo per la quarta giornata di Serie A: ad affrontare gli azzurri allo Stadio Maradona ci sarà il Pisa, questa sera elle ore 20:45. C'è anche la Primavera degli azzurri, in campo alle 13:00 contro la Cremonese. Di seguito la programazione in tv.

LUNEDÌ 22 SETTEMBRE

11.00 Lazio-Monza (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Napoli-Cremonese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Cesena-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.00 Vukovar-Rijeka (Campionato croato) - COMO TV

20.30 Burgos-Granada (Segunda Division) - DAZN

20.45 Napoli-Pisa (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.15 Sporting-Moreirense (Campionato portoghese) - DAZN