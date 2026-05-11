Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Napoli-Bologna chiude il 36° turno di Serie A
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In questo lunedì 11 maggio non mancano gli eventi calcistici: alle ore 20:45 c'è Napoli-Bologna a chiudere la 36ª giornata di Serie A. Sono diversi anche gli appuntamenti internazionali, tra Premier League, Liga e campionato portoghese. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDÌ 11 MAGGIO
20.00 Al Taawoun-Al Ahli (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.45 Napoli-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Tottenham-Leeds (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Rayo Vallecano-Girona (Liga) - DAZN
21.00 Huesca-Real Sociedad B (Segunda Division) - DAZN
21.15 Benfica-Braga (Campionato portoghese) - DAZN
21.15 Rio Ave-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
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