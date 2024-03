Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ottavi di Europa League e Conference

Termina oggi la tre giorni delle coppe europee con l'andata degli ottavi di Europa League e Conference League.

TuttoNapoli.net

Termina oggi la tre giorni delle coppe europee con l'andata degli ottavi di Europa League e Conference League. In campo per l'Italia la Roma, impegnata in casa contro il Brighton di De Zerbi, e il Milan che affronterà a San Siro lo Slavia Praga. Per la Conference sfida in campo neutro per la Fiorentina, che dovrà vedersela a Budapest contro gli israeliani del Maccabi Haifa. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

18.00 Al Nassr-Al Raed (Saudi League) - SOLOCALCIO

18.30 Latina-Juve Stabia (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

18.30 Monterosi-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

18.45 Zona Gol Europa - DAZN

18.45 Diretta Gol Europa - SKY SPORT (canale 251)

18.45 Roma-Brighton (Europa League) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

18.45 Sparta Praga-Liverpool (Europa League) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 253)

18.45 Qarabag-Bayer Leverkusen (Europa League) - DAZN

20.30 Potenza-Benevento (Serie C) - RAI SPORT e SKY SPORT (canale 256)

20.45 Casertana-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

21.00 Zona Gol Europa - DAZN

21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT (canale 251)

21.00 Milan-Slavia Praga (Europa League) - DAZN, TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

21.00 Maccabi Haifa-Fiorentina (Conference League) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 253)

21.00 Benfica-Rangers (Europa League) - DAZN

21.00 Marsiglia-Villarreal (Europa League) - DAZN

21.00 Friburgo-West Ham (Europa League) - DAZN

23.00 Lanus-Rosario Central (Campionato argentino) - SOLOCALCIO

23.00 Racing Montevideo-Cerro Largo (Copa Sudamericana) - MOLA

23.00 Rayo Zuliano-Deportivo La Guaira (Copa Sudamericana) - MOLA