Man City, Guardiola frena: "Addio? No, ho un contratto e resto qui"

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Nelle ultime settimane, la stampa inglese aveva speculato intensamente su una possibile partenza anticipata di Guardiola

“Io via dal City? Assolutamente no! Nessuna possibilità. Ho ancora un altro anno di contratto”. Con queste parole nette Pep Guardiola ha spento le voci su un possibile addio immediato al Manchester City, ribadendo la sua volontà di rispettare l’attuale accordo e proseguire il progetto tecnico in Premier League. Una dichiarazione che, almeno nell’immediato, chiude ogni scenario di successione sulla panchina dei Citizens e raffredda le ipotesi circolate nelle ultime settimane su un suo possibile cambio di ciclo.

Nelle ultime settimane, la stampa inglese aveva speculato intensamente su una possibile partenza anticipata di Guardiola, specialmente in caso di conquista del Double domestico (FA Cup e Premier League, dopo la Carabao Cup già messa in bacheca). Tuttavia, quando gli è stato domandato in modo diretto se quella di sabato pomeriggio a Wembley potesse essere la sua ultima apparizione sulla panchina dei Citizens, l'allenatore ha risposto in modo perentorio.