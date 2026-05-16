Prima pagina Bernardo-Juve, Tuttosport: "Sì o no in 10 giorni"

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Tuttosport apre la sua prima pagina di sabato con un tema di mercato che tiene banco da giorni e che nelle prossime ore potrebbe trovare una svolta decisiva: "Bernardo-Juve, si o no in 10 giorni". È Comolli in persona a rompere gli indugi e a condurre in prima persona la trattativa per convincere Bernardo Silva entro fine maggio. Sul tavolo un'offerta da 8 milioni l'anno fino al 2028, ma la Champions rimane una condizione necessaria. II Barcellona è sempre in agguato, mentre l'alternativa interna porta al nome di Brahim Diaz. Nel mirino anche Doumbia del Venezia per rinforzare il centrocampo, e domani c'è il derby della Fiorentina da monitorare con attenzione.