Morte Beccalossi, il messaggio di cordoglio della SSC Napoli: "Grande amico di Oriali"

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È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio

Questo il messaggio di cordoglio della SSC Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il suo storico compagno di squadra e grande amico Lele Oriali, e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter e icona del calcio italiano negli anni Settanta e Ottanta".