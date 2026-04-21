Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: semifinali di Coppa Italia, c'è Inter-Como
In questo martedì 21 aprile ritorna la Coppa Italia con le semifinali di ritorno: alle ore 21:00 in campo Inter-Como dopo la gara d'andata terminata 0-0. Si gioca anche in Premier League e in Liga. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 21 APRILE
14.30 Italia-Svizzera Under 15 femminile (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
18.45 Hajduk-Osijek (Campionato croato) - COMO TV
19.00 Athletic-Osasuna (Liga) - DAZN
19.00 Maiorca-Valencia (Liga) - DAZN
20.30 Italia-Danimarca Under 16 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
20.45 Dunfermline-St. Johnstone (Scottish Championship) - COMO TV
21.00 Inter-Como (Coppa Italia) - CANALE 5
21.00 Brighton-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Lens-Tolosa (Coppa di Francia) - COMO TV
21.30 Real Madrid-Alaves (Liga) - DAZN
21.30 Girona-Betis (Liga) - DAZN
Serie A Enilive 2025-2026
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