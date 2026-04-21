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La Gazzetta dello Sport: "Inter, voglia di gran finale"
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"Voglia di gran finale" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Inter-Como a caccia di gol per la storia. Chivu vuole il double Scudetto più Coppa Italia, una doppietta riuscita solo ai big. Fabregas invece sogna di portare il club comasco dove non è mai arrivato. Si riparte dallo 0-0 dell'andata: chi vince va in finale. Calciomercato Milan - Nel taglio alto spazio al mercato dei rossoneri in cerca di un nuovo centravanti: "Sorpasso Solrloth". Lewandowski è più difficile, il centravanti dell'Atletico Madrid è una nuova opportunità.
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