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Corriere dello Sport su parole ADL: "Abete non è adatto per la Figc"
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"Operazione doblete": questo è il titolo della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Inter, caccia totale: se batte Fabregas si prende la finale. A San Siro arriva il Como, dopo lo 0-0 dell'andata. Nelle due sfide di campionato, Chivu ha rifilato 8 gol a Cesc. Bonny in tandem con Thuram. Ausilio: "Bastoni? Chi lo vuole deve chiamarmi al telefono".
Spazio anche alle due inseguitrici dei nerazzurri. Si parla di Juve: "Lucio è tornato Spalletti". Il riscatto dopo l'Italia: squadra rilanciata, la Champions a un passo. Sui rossoneri, invece: "Mistero Pulisic: a digiuno nel 2026". Ultimo gol a fine dicembre: è irriconoscibile. In basso si parla anche di Napoli, di Adl e delle sue dichiarazioni sul futuro presidente della Figc.
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Copertina Da 0 al punto di non ritorno: le frasi scioccanti di Conte, la barca di milioni in fumo e la rivoluzione di ADL di Arturo Minervini
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