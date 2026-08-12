Calcio in Tv, le gare del 12 agosto: c'è il Napoli e la Supercoppa europea

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Le gare del 12 agosto previste in tv: orario e programmazione televisiva

Si assegna il primo trofeo della stagione. Questa sera alle 21.00 la Supercoppa Europea, che vedrà sfidare il PSG vincitore della Champions League e l'Aston Villa, club che nella passata stagione ha alzato al cielo l'Europa League.

Ovviamente alle 21 c'è anche Napoli-Aris, ultimo test dell'estate del Napoli. La partita non sarà trasmessa in chiaro. Gli appassionati potranno seguirla in pay-per-view al costo di 9,99 euro tramite: DAZN (app e sito, anche per chi non è abbonato), Sky Primafila (canale 251, anche via Sky Go e NOW), OneFootball, da app o sito ufficiale. Come sempre potrete seguire gratuitamente la nostra diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net e Radio Tutto Napoli.net

21.00 Napoli-Aris (Amichevole) - DAZN,SKY SPORT, ONE FOOTBALL in pay per view

21.00 PSG-Aston Villa (Supercoppa Europea) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K