Prima pagina Caos Milan, Tuttosport: "Maignan e Rabiot posticipano ritorno dalle vacanze"

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È un Milan alle prese con qualche turbolenza quello raccontato oggi da Tuttosport. In prima pagina trova spazio il caso legato a Mike Maignan e Adrien Rabiot, entrambi alle prese con vacanze posticipate e con un rientro che sta creando qualche problema alla programmazione rossonera. Una situazione che alimenta il “caos Milan” evidenziato dal quotidiano torinese e che mette sotto i riflettori la gestione della preparazione in vista della nuova stagione. Il club deve infatti fare i conti con assenze e rientri differenti, mentre il lavoro della squadra prosegue e il tempo a disposizione per arrivare pronti agli appuntamenti ufficiali si riduce.

Il confronto con l’Inter

Tuttosport mette quindi a confronto la situazione rossonera con quella dell’Inter, dove il capitano Lautaro Martinez è già rientrato a disposizione. Il ritorno anticipato dell’argentino rappresenta un elemento di paragone rispetto alle tempistiche di Maignan e Rabiot e rende ancora più evidente la differenza nella gestione dei rientri dei giocatori. Da una parte il Milan deve dunque organizzarsi senza due elementi importanti, dall’altra l’Inter può già contare sulla presenza del proprio capitano.