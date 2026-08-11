Altro che flop, Natan show in Spagna: ora ci pensa il Barcellona

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Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo difensore centrale dopo la cessione in prestito di Ronald Araujo al Liverpool. Il club catalano avrebbe individuato in Natan Bernardo de Souza, meglio noto semplicemente come Natan, uno dei profili più interessanti per rinforzare la retroguardia. Il centrale brasiliano, classe 2001, è attualmente in forza al Real Betis. Secondo quanto riferito da TNT, il giocatore era già finito nel mirino del Barcellona, ma nelle ultime ore la situazione avrebbe registrato un'evoluzione con l'avvio di una trattativa tra i due club. Il Mundo Deportivo, invece, sostiene che sarebbe stato l'agente del brasiliano a proporre il giocatore ai catalani, forte delle prestazioni offerte nelle ultime due stagioni in Spagna.

Natan, il Betis fissa il prezzo

Con il Betis, Natan ha collezionato 97 presenze, diventando un elemento importante della difesa e riuscendo a rilanciarsi dopo l'esperienza al Napoli, vissuta al di sotto delle aspettative. Nella stagione 2023/24, infatti, il brasiliano aveva totalizzato appena 21 presenze con la formazione partenopea. Ora il suo rendimento avrebbe attirato nuovamente l'attenzione dei grandi club. Sempre secondo il quotidiano catalano, il Betis sarebbe disposto a valutare la cessione del mancino per una cifra compresa tra 35 e 40 milioni di euro. Al momento, però, il club andaluso non avrebbe ricevuto alcuna offerta ufficiale da parte del Barcellona. La situazione potrebbe comunque cambiare nelle prossime settimane, quando la trattativa potrebbe entrare nel vivo.