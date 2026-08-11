Prima pagina Emergenza difesa, Allegri aspetta Badiashile: la prima de La Gazzetta dello Sport

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È un’apertura che guarda soprattutto alla situazione del Napoli quella proposta oggi dalla Gazzetta dello Sport. Il tema principale è l’emergenza in difesa, con Massimiliano Allegri alle prese con una situazione che richiede interventi e soluzioni in vista della nuova stagione. Proprio per questo, l’allenatore azzurro continua ad aspettare Badiashile, il difensore francese individuato come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Il suo arrivo potrebbe rappresentare una risposta importante alle esigenze della squadra e permettere ad Allegri di avere maggiore scelta e affidabilità nel settore difensivo. Il mercato resta quindi al centro dell’attenzione, con il Napoli impegnato a trovare le pedine giuste per completare la rosa.

Milano rischia l’Europeo del 2032

Ma la prima pagina della Gazzetta dedica spazio anche a una questione che va oltre il campo e coinvolge direttamente Milano. La città rischia infatti di restare senza una parte degli appuntamenti legati agli Europei del 2032, in uno scenario che potrebbe avere conseguenze importanti per il calcio italiano e per il capoluogo lombardo. La situazione viene segnalata come uno degli argomenti principali dell’edizione odierna, accanto alle vicende di mercato e alle problematiche delle squadre. Tra l’emergenza difensiva del Napoli, l’attesa di Allegri per Badiashile e l’incognita legata a Milano, la Gazzetta apre dunque la sua prima pagina con temi destinati a far discutere nelle prossime settimane.