Quattro top club sulle tracce di Osimhen: la posizione del Galatasaray

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Il Galatasaray ha preso una decisione sul futuro di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da Fanatik, il gigante del calcio turco ha deciso che non prenderà in considerazione le offerte per il centravanti nigeriano, che resterà pertanto a disposizione di Okan Buruk.

Tanti club su Osimhen: la decisione del Galatasaray

Diversi club sono stati accostati all'ex Napoli in queste settimane: Manchester United e Tottenham in Inghilterra, Barcellona e Atlético Madrid in Spagna. Osimhen è ritenuto fondamentale per la squadra nella corsa al titolo, considerando come si stanno rinforzando le concorrenti, sia in Champions League dove il Gala vuole migliorare il risultato dell'anno scorso.