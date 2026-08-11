Prima pagina Napoli, allarme per Allegri: la prima del Corriere dello Sport-Stadio

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È una prima pagina ricca di mercato e di novità quella proposta oggi dal Corriere dello Sport. In apertura trova spazio la Juventus, con il futuro di Dusan Vlahovic sempre più vicino alla Turchia: l’attaccante serbo è destinato al Besiktas, dove potrebbe ritrovare un ruolo da protagonista e una nuova dimensione dopo l’esperienza in bianconero. Un’operazione che tiene banco sul fronte delle trattative e che potrebbe presto arrivare alla definizione. Spazio anche alla Roma, con il quotidiano che dedica attenzione all’arrivo di Mora nella Capitale.

Napoli, riflettori puntati su Allegri

L’altro grande tema della prima pagina riguarda invece il Napoli e Massimiliano Allegri. Il titolo parla di un vero e proprio “allarme” per l’allenatore azzurro, accendendo i riflettori sulla situazione della squadra e sulle questioni che tengono banco in casa azzurra dopo l'infortunio di Marianucci. Il momento del Napoli resta quindi sotto osservazione, con Allegri al centro dell’attenzione in vista dei prossimi appuntamenti e delle scelte che dovranno essere affrontate.