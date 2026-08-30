Disastro Napoli in costruzione dal basso: il Como fa subito 2-1

Disastro Napoli in costruzione dal basso: il Como fa subito 2-1TuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:10Brevi
di Davide Baratto

Impiega meno di cinque minuti il Como per passare di nuovo in vantaggio dopo il momentaneo pareggio di Hojlund. Disastro collettivo in costruzione dal basso tra Anguissa e Rrahmani: palla regalata a Douvikas che da pochi metri la piazza in porta. Napoli sotto.