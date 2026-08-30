Pareggia il NapolI! Hojlund si inventa un gol da attaccante vero

Pareggia il NapolI! Hojlund si inventa un gol da attaccante veroTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:04Brevi
di Davide Baratto

Pareggia il Napoli! Al 30' Rasmus Hojlund si inventa un gol dal nulla: imbucata di Rrahmani, il danese riceve spalle alla porta, si gira evitando l'avversario e col mancino radente la mette lì dove Butez non può arrivare. Rete da attaccante vero.