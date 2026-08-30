Il Napoli crea, ma concede troppo al Como: 2-1 per i lariani a fine 1T

Il Napoli crea, ma concede troppo al Como: 2-1 per i lariani a fine 1TTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:25Brevi
di Davide Baratto

Finisce sul parziale di 1-2 il primo tempo del Maradona tra Napoli e Como. I lariani sbloccano il match con Baturina al 16', alla mezz'ora risponde Hojlund con un gran gol da 9 vero, ma passano meno di cinque minuti e Douvikas sfrutta un errore in costruzione dal basso per riportare avanti i suoi. La squadra di Allegri riesce a creare alcune buone situazioni offensive in questi primi 45', ma viene concesso troppo possesso e spazio agli uomini di Fabregas che hanno sfiorato anche il tris.