Dominio Como, Allegri cambia: entrano De Bruyne, Alisson e Spinazzola

Dominio Como, Allegri cambia: entrano De Bruyne, Alisson e SpinazzolaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:50Brevi
di Davide Baratto

Primi dieci minuti del secondo tempo caratterizzati dal dominio del possesso palla del Como, così Max Allegri prova a dare una scossa ai suoi con una tripla sostituzione: entrano Alisson Santos, De Bruyne e Spinazzola. Escono Noa Lang, McTominay e Olivera.