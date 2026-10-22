Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Juve, Milan e Atalanta in Europa e Conference League

Calcio in TV giovedì 22 ottobre 2026: Juventus-Rennes, Bournemouth-Milan e Ajax-Atalanta

Calcio in TV oggi, giovedì 22 ottobre: Juventus, Milan e Atalanta in Europa. Orari e dove vedere le partite

Giovedì 22 ottobre 2026 torna il grande calcio europeo in diretta televisiva, con Europa League e Conference League protagoniste della giornata. Riflettori puntati sulle tre squadre italiane impegnate nelle competizioni UEFA: la Juventus affronta il Rennes alle 18:45, mentre alle 21:00 sarà il turno del Milan, ospite del Bournemouth, e dell'Atalanta, impegnata sul campo dell'Ajax. Tutte e tre le partite saranno trasmesse sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Per Juventus-Rennes è prevista anche una differita in chiaro su TV8 alle 21:00.

Partite in TV giovedì 22 ottobre 2026: programma completo di Europa League e Conference League

Il programma televisivo prende il via alle 16:00 con Kairat Almaty-Panathinaikos, per poi proseguire con le gare delle 18:45 e delle 21:00. Oltre agli incontri delle formazioni italiane, spazio anche a Besiktas-Crystal Palace, Celtic-Celta e Hoffenheim-Lione. Sky propone inoltre la Diretta Gol Europa per seguire contemporaneamente le partite della serata. Di seguito il palinsesto completo di giovedì 22 ottobre, con orari, competizioni e canali televisivi.

16.00 Kairat Almaty-Panathinaikos (Europa League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 Diretta Gol Europa - SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Juventus-Rennes (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW (differita su TV8 alle 21)

18.45 OFI Creta-Bayer Leverkusen (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.45 Lech Poznan-Sunderland (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.45 Jablonec-Brighton (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Bournemouth-Milan (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Ajax-Atalanta (Conference League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Besiktas-Crystal Palace (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Celtic-Celta (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Hoffenheim-Lione (Europa League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW