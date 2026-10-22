Prima pagina “Pazzescomo! Augusto, gol da 10 e lode”: la prima di Tuttosport

“Pazzescomo” apre la prima pagina di Tuttosport, con un gioco di parole che unisce l’aggettivo “pazzesco” al nome del Como e racconta la notte europea dei lariani. Un titolo che lascia intendere una serata fuori dall’ordinario per la squadra di Fabregas, arrivata alla sfida con una rosa decimata dagli infortuni e dopo un periodo senza vittorie in campionato. Il richiamo allo United, già al centro del titolo “Como United” di altri quotidiani, conferma quanto il match fosse atteso.

“Augusto, gol da 10 e lode”

Accanto al Como trova spazio l’Inter, con il titolo “Augusto, gol da 10 e lode”, dedicato alla rete segnata dal difensore nerazzurro, che il quotidiano premia con un voto altissimo. Un riconoscimento che arriva in un momento complicato per i campioni d’Italia, privi di Lautaro Martinez fino alla sosta di novembre, e che mette in luce il peso crescente del giocatore nella squadra di Chivu.