Prima pagina "Volete il Napoli? 2 miliardi": la prima del Corriere dello Sport-Stadio

“Como United”: è il titolo che apre la prima pagina e racconta la sfida di Champions League dei lariani contro il Manchester United. Un gioco di parole che unisce i nomi delle due squadre, in una serata europea molto attesa per la squadra di Fabregas, arrivata alla gara con una rosa decimata dagli infortuni, tra Jesus Rodriguez, Chalobah, Kean e Diao, e dopo un periodo senza vittorie in campionato.

“Volete il Napoli? 2 miliardi”

Spazio poi al Napoli, con un titolo che riprende il tema del momento: “Volete il Napoli? 2 miliardi”. È la cifra che De Laurentiis avrebbe fissato per un’eventuale cessione del club, dopo i recenti incontri con Matt Rizzetta, tornato a parlare con il presidente al Maradona e poi all’hotel de Bonart di Chiaia. La valutazione comprende anche il progetto del nuovo stadio, e i contatti, al momento, non si sono trasformati in una trattativa. Una prima pagina, dunque, divisa tra la notte europea del Como e il futuro societario degli azzurri.