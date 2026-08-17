Ufficiale Coppa Italia, l'avversario del Napoli agli ottavi sarà la vincente di Fiorentina-Pisa

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Il Pisa batte l'Empoli ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia e si delinea lo scenario per il Napoli. Gli azzurri aspettano di conoscere chi sfideranno agli ottavi, essendo arrivati tra le prime otto dell'ultima Serie A, e questa sera arriva la notizia: ai sedicesimi ci sarà Pisa-Fiorentina. La vincente di questo match incontrerà la squadra di Massimiliano Allegri.

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