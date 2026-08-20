Mazzocchi può lasciare il Napoli, Sky: il Cagliari lo vuole per sostituire Zappa

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Cagliari sulle tracce di Mazzocchi: il terzino del Napoli è il prescelto in caso di partenza di Zappa.

Il Cagliari guarda in casa Napoli per rinforzare la fascia destra nelle ultime battute del calciomercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club sardo sta infatti valutando il profilo di Pasquale Mazzocchi, terzino classe 1995 legato agli azzurri da un contratto fino a giugno 2027. L'eventuale operazione sarebbe strettamente collegata al futuro di Gabriele Zappa, che potrebbe lasciare la Sardegna: qualora arrivasse la cessione del classe 1999, Mazzocchi sarebbe uno dei principali candidati individuati dalla dirigenza rossoblù per sostituirlo.

Cagliari-Mazzocchi, operazione legata alla possibile cessione di Zappa

Il Cagliari si sta quindi muovendo preventivamente sul mercato in attesa di capire quale sarà il destino di Zappa, reduce da una stagione con 33 presenze e tre assist tra Serie A e Coppa Italia. Mazzocchi, arrivato al Napoli nel gennaio 2024 dopo le esperienze con Salernitana, Venezia, Parma e Perugia, nell'ultima stagione ha invece totalizzato 20 presenze e un assist con la formazione azzurra. Il suo futuro potrebbe ora essere nuovamente lontano da Napoli, con il Cagliari pronto a muoversi concretamente qualora si liberasse un posto sulla corsia destra.