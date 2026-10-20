Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: torna la Champions, c'è Napoli-Bodo

Tutte le partite di oggi, martedì 20 ottobre, in diretta TV e streaming: Napoli-Bodo/Glimt, Roma-Slovan e le altre sfide di Champions League

Torna la Champions League con la terza giornata della fase campionato e riflettori puntati sul Napoli di Massimiliano Allegri, impegnato questa sera alle 21:00 al Maradona contro il Bodo/Glimt. Gli azzurri, ancora fermi a zero punti, cercano la prima vittoria europea dopo le sconfitte contro Arsenal e Villarreal. In campo anche la Roma, che ospiterà lo Slovan Bratislava, mentre tra le altre sfide spicca PSG-Barcellona. Di seguito la programmazione completa delle partite di oggi, martedì 20 ottobre, con orari e dirette TV.

Calcio in TV, le gare di Martedì 20 Ottobre

14.00 Manchester City-AEK (Youth League) - UEFA.TV

16.00 PSG-Barcellona (Youth League) - UEFA.TV

17.10 Al Taawoun-Al Qadsiah (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Sabah-Borussia Dortmund (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 254) e NOW

18.45 Fenerbahçe-Slavia Praga (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 255) e NOW

20.00 Al Nassr-Neom (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT(canale 251) e NOW

21.00 Napoli-Bodo/Glimt (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT(canale 252) e NOW

21.00 Roma-Slovan Bratislava (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K, SKY SPORT(canale 253) e NOW

21.00 PSG-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 254) e NOW

21.00 Manchester City-AEK (Champions League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 255) e NOW

21.00 Liverpool-Villarreal (Champions League) - SKY SPORT(canale 256) e NOW

21.00 Stoccarda-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT(canale 257) e NOW

21.00 Porto-PSV (Champions League) - SKY SPORT(canale 258) e NOW