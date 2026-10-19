Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 7ª giornata di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 7ª giornata di Serie ATuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 07:00Brevi
di Daniele Rodia
Tutte le partite di oggi in TV: Serie A, Serie B, Serie C e calcio internazionale. Continua e termina la settima giornata del campionato italiano

Lunedì 19 ottobre 2026 che concluderà la settima giornata del campionato di Serie A: oggi in programma Monza-Cagliari e Parma-Torino

Calcio in TV oggi 19 ottobre: tutte le partite, gli orari e dove vederle in diretta

01.15 Belgrano-River Plate (Campionato argentino) – SPORTITALIA e COMO TV

18.30 Monza-Cagliari (Serie A) – DAZN

20.00 Al Hilal-Al Hazem (Saudi League) – SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Giana Erminio-Union Brescia (Serie C) – NOW

20.30 Juventus Next Gen-Renate (Serie C) – NOW

20.30 Giugliano-Foggia (Serie C) – NOW

20.30 Cittadella-Arzignano (Serie C) – NOW

20.30 Dolomiti Bellunesi-Trento (Serie C) – NOW

20.45 Parma-Torino (Serie A) – DAZN e NOW

21.00 Tottenham-Coventry (Premier League) – NOW

21.00 Getafe-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN