Tuttonapoli Il Napoli ha perso 5 delle prime 9 gare stagionali: non accadeva da 25 anni

Il Napoli ha perso cinque delle prime nove partite in stagione: è un record negativo che non si registrava da ben 25 anni. L'ultima volta fu nel 2001/02, anche allora il bilancio fu di tre vittorie, un pareggio e cinque ko.