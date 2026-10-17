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Il Napoli ha perso 5 delle prime 9 gare stagionali: non accadeva da 25 anni

Il Napoli ha perso 5 delle prime 9 gare stagionali: non accadeva da 25 anniTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:00Brevi
di Davide Baratto
fonte TuttoNapoli

Il Napoli ha perso cinque delle prime nove partite in stagione: è un record negativo che non si registrava da ben 25 anni. L'ultima volta fu nel 2001/02, anche allora il bilancio fu di tre vittorie, un pareggio e cinque ko.