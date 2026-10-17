Tuttonapoli
Il Napoli ha perso 5 delle prime 9 gare stagionali: non accadeva da 25 anni
TuttoNapoli.net
Il Napoli ha perso cinque delle prime nove partite in stagione: è un record negativo che non si registrava da ben 25 anni. L'ultima volta fu nel 2001/02, anche allora il bilancio fu di tre vittorie, un pareggio e cinque ko.
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
Pubblicità
Brevi
Le più lette
1 Assurdo! Allegri da esonero? Il post Venezia-Napoli su Radio Tutto Napoli: chiamaci o scrivici live
Prossima partita
20 ott 2026 21:00
UEFA Champions League 2026-2027
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Napoli
|Bodo/Glimt
In primo piano
LiveAllegri in conferenza: "Creato tanto e capitolato su mezzo errore! Non guardiamo i risultati, ma le prestazioni"
Allegri a Dazn: "Non sono preoccupato, serve lucidità. Gli episodi ci penalizzano. Su Lucca e Alisson..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il battibecco in diretta Tv, la scomoda verità su Politano, l'equivoco De Bruyne e il dato agghiacciante
Antonio NotoLiveVillarreal-Napoli 3-1 (Rrahmani 8', Mikautadze 23', Mourino 26', Oluwaseyi 87'), Rrahmani illude, gli spagnoli la ribaltano e brutto 2T
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Villarreal l'opposto del Frosinone. McTominay? Sta meglio. Milinkovic titolare. Su Lucca..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: De Bruyne risponde ai veri bolliti, il retroscena di Allegri, la testata di Lucca e la freccia avvelenata su Conte
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Bisogna uccidere le partite! Rigore? Hojlund mi ha detto che De Bruyne gli aveva dato la palla..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com