Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 7ª giornata di Serie A
Domenica 18 ottobre 2026 ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, con un programma che spazia dalla Serie A ai principali campionati europei. Riflettori puntati soprattutto su Milan-Atalanta, in programma alle 18.00, e Juventus-Lazio, che chiuderà la giornata di Serie A alle 20.45. Nel pomeriggio spazio anche a Fiorentina-Como e Udinese-Lecce, mentre non mancheranno gli appuntamenti con Serie B, Serie C, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.
Calcio in TV oggi 18 ottobre: tutte le partite, gli orari e dove vederle in diretta
11.00 Monza-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.30 Udinese-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Campobasso-Perugia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 252) e NOW
12.30 Latina-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 257) e NOW
12.30 Juventus-Como 1907 (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN
13.00 Empoli-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Como-Verona (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
14.00 Osasuna-Racing Santander (Liga) - DAZN
14.30 Ravenna-Spezia (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 251) e NOW
14.30 Gubbio-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
14.30 Audace Cerignola-Savoia (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
14.30 Cavese-Casarano (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
14.30 Cosenza-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
14.30 Salisburgo-Altach (Bundesliga austriaca) - COMO TV
15.00 Fiorentina-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Juve Stabia-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Bari-Crotone (Serie C) - RAI 2, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
15.00 Leeds-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
15.00 Brighton-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
15.00 Bournemouth-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
15.00 Angers-Marsiglia (Ligue 1) - LIGUE 1+
15.00 Pistoiese-Pavia (Serie D) - VIVOAZZURRO TV
15.00 Genoa-Sassuolo (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Roma-Milan (Serie A femminile) - DAZN
15.00 Belenenses-Arouca (Taça de Portugal) - COMO TV
15.30 Bayer Leverkusen-Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
16.00 Celtic-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV
16.15 Celta-Alaves (Liga) - DAZN
16.45 Groningen-Ajax (Eredivisie) - COMO TV
17.15 Cesena-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.15 Le Havre-Auxerre (Ligue 1) - LIGUE 1+
17.15 Lorient-Monaco (Ligue 1) - LIGUE 1+
17.15 Paris FC-Rennes (Ligue 1) - LIGUE 1+
17.30 Nottingham Forest-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW
17.30 Borussia Monchengladbach-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
17.30 Pescara-Ostiamare (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 251) e NOW
17.30 Sorrento-Casertana (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
17.30 Barletta-Picerno (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
17.30 Albinoleffe-Novara (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
17.30 Alcione-Desenzano (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
17.30 Ospitaletto-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
18.00 Milan-Atalanta (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Inter-Parma (Serie A femminile) - DAZN
18.30 Malaga-Real Sociedad (Liga) - DAZN
19.30 Sampdoria-Arezzo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.45 Racing-Independiente (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
20.45 Juventus-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lione-Nizza (Ligue 1) - LIGUE 1+
21.00 Real Madrid-Siviglia (Liga) - DAZN
23.00 Estudiantes-San Lorenzo (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
23.00 Cincinnati-Columbus Crew (MLS) - APPLE TV
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