Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere Argentina-Egitto e Svizzera-ColombiaTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questo martedì 7 luglio non mancano gli appuntamenti calcistici. Continuano gli ottavi di finale dei Mondiali che quest'oggi  - dopo la gara notturna tra USA e Belgio - vedono andare in scena il match tra Argentina ed Egitto alle ore 18:00 e poi Svizzera-Colombia alle 22:00. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 7 LUGLIO

18.00 Argentina-Egitto (Mondiali) - DAZN

22.00 Svizzera-Colombia (Mondiali) - DAZN e RAI 1