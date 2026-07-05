Prima pagina Finalmente Allegri, Il Mattino lo presenta: "La sua formula: semplice è bello"

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"La formula di Allegri: semplice è bello", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando il nuovo tecnico azzurro che è stato annunciato venerdì mattina da Aurelio De Laurentiis. Il sommario: "Le 32 regole del nuovo allenatore del Napoli". Un box è dedicato al noto torneo di vela che si svolgerà a Napoli il prossimo anno: "America's Cup 2027, lo show a maggio. Ma vele spiegate già a settembre". Di seguito la prima pagina integrale.