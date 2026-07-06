Ufficiale Tonali lascia il Newcastle e va da De Zerbi: l'annuncio del Tottenham

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Il Tottenham ha annunciato l’ingaggio di Sandro Tonali, centrocampista della nazionale italiana, prelevato dal Newcastle. Il trasferimento è subordinato al permesso di lavoro, ma l’operazione è ormai definita. Il giocatore, 26 anni, si è detto entusiasta del nuovo capitolo della sua carriera: "Sono molto felice di essere qui. Quando sono arrivato al club ho subito percepito qualcosa di speciale. C’era solo una scelta possibile per me. Ho parlato a lungo con l’allenatore e ho capito immediatamente che volevo firmare per il Tottenham. L’atmosfera e i tifosi sono incredibili".

Tonali arriva a Londra dopo un percorso di alto livello tra Italia e Premier League. Cresciuto nel Brescia, dove si è imposto giovanissimo come uno dei talenti più brillanti della Serie B, ha poi vestito la maglia del Milan, con cui ha vinto lo Scudetto e maturato esperienza in Champions League. Nel 2023 il passaggio al Newcastle ha segnato l’ingresso definitivo nel calcio inglese, dove si è affermato come uno dei centrocampisti più completi del campionato, totalizzando oltre 100 presenze e contribuendo anche alla vittoria della Carabao Cup nel 2025. Il direttore sportivo Johan Lange ha definito Tonali "uno dei migliori centrocampisti d’Europa", sottolineandone qualità tecniche, intelligenza tattica e personalità. Anche il tecnico Roberto De Zerbi ha accolto con entusiasmo il suo arrivo, ricordando il legame con il Brescia e la crescita del giocatore: "È un calciatore speciale, e siamo felici di lavorare con lui".