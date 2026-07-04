La Stampa Estera premierà De Laurentiis: quando e dove avverrà

vedi letture

Nuovo riconoscimento per Aurelio De Laurentiis che riceverà il Premio Sportivo alla Carriera della Stampa Estera a Roma il prossimo 8 luglio

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, verrà premiato dalla Stampa Estera con un riconoscimento alla carriera nella giornata di mercoledì 8 luglio. La cerimonia sarà tenuta a Roma presso la propria sede di Palazzo Grazioli a Roma.

Il riconoscimento rientra nell’ambito dello storico Premio Sportivo della Stampa Estera, organizzato da oltre trent’anni dai giornalisti della Stampa Estera accreditati in Italia. Ogni anno il Premio rende omaggio ai protagonisti dello sport italiano, valorizzando atleti, dirigenti e personalità che si sono distinti nelle diverse Federazioni Sportive Nazionali, nonché quanti hanno promosso, attraverso lo sport, iniziative di alto valore sociale, educativo e culturale.

Con il conferimento del Premio alla Carriera, la Stampa Estera intende riconoscere il ruolo e l’impegno di Aurelio De Laurentiis nel calcio italiano e internazionale, premiando un percorso caratterizzato da risultati sportivi di assoluto prestigio, capacità manageriale e un costante impegno nella valorizzazione della SSC Napoli e della città di Napoli nel mondo.

