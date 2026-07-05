Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ottavi Mondiali, dove vedere Brasile-Norvegia
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In questa domenica 5 luglio non mancano gli appuntamenti calcistici. Continuano gli ottavi di finale dei Mondiali che quest'oggi vedono andare in scena il match tra Brasile e Norvegia alle ore 22:00. Spazio anche agli Europei Under 19 con l'Italia coinvolta contro l'Ucraina alle 17:00, in contemporanea ci sarà anche Serbia-Croazia. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 5 LUGLIO
17.00 Ucraina-Italia (Europei Under 19) - RAI SPORT
17.00 Serbia-Croazia (Europei Under 19) - UEFA.TV
22.00 Brasile-Norvegia (Mondiali) - DAZN e RAI 1
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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