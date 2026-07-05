Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ottavi Mondiali, dove vedere Brasile-Norvegia

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ottavi Mondiali, dove vedere Brasile-NorvegiaTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questa domenica 5 luglio non mancano gli appuntamenti calcistici. Continuano gli ottavi di finale dei Mondiali che quest'oggi vedono andare in scena il match tra Brasile e Norvegia alle ore 22:00. Spazio anche agli Europei Under 19 con l'Italia coinvolta contro l'Ucraina alle 17:00, in contemporanea ci sarà anche Serbia-Croazia. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 5 LUGLIO

17.00 Ucraina-Italia (Europei Under 19) - RAI SPORT

17.00 Serbia-Croazia (Europei Under 19) - UEFA.TV

22.00 Brasile-Norvegia (Mondiali) - DAZN e RAI 1