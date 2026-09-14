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Follia Juve, disastro bianconero: la prima de La Gazzetta dello Sport

Follia Juve, disastro bianconero: la prima de La Gazzetta dello SportTuttoNapoli.net
Oggi alle 08:50Brevi
di Fabio Tarantino

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport punta subito sul tracollo della Juventus con il titolo d'apertura "Follia Juve". La rosea definisce un "disastro bianconero" il 3-2 incassato contro il Sassuolo. A rendere ancora più amaro il finale per la squadra di Luciano Spalletti è il gol vittoria segnato al 94' da Vasilije Adžic, giocatore di proprietà della Juventus in prestito agli emiliani. Non è bastata ai bianconeri la doppietta di Zhegrova. In evidenza l'ammissione del tecnico bianconero a fine gara: «Abbiamo perso la ragione».