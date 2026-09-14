Prima pagina
Follia Juve, disastro bianconero: la prima de La Gazzetta dello Sport
TuttoNapoli.net
La prima pagina de La Gazzetta dello Sport punta subito sul tracollo della Juventus con il titolo d'apertura "Follia Juve". La rosea definisce un "disastro bianconero" il 3-2 incassato contro il Sassuolo. A rendere ancora più amaro il finale per la squadra di Luciano Spalletti è il gol vittoria segnato al 94' da Vasilije Adžic, giocatore di proprietà della Juventus in prestito agli emiliani. Non è bastata ai bianconeri la doppietta di Zhegrova. In evidenza l'ammissione del tecnico bianconero a fine gara: «Abbiamo perso la ragione».
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Brevi
Le più lette
Prossima partita
20 set 2026 12:30
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netLiveAllegri in conferenza: "Ora conta il risultato davanti alla prestazione! Rispetto per Bologna, con Arsenal subito troppo! Anguissa out, Lang disponibile"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il dato terrificante, lo scambio Haaland-Lucca, la storia di Lang e del ciuccio e Alisson alla brace
Daniele RodiaLiveAllegri in conferenza: “Arrabbiato, alla fine conta il risultato! Ma se difendiamo sempre così… ora serve vincere! Su Meret e Alisson…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il mistero dei tre cartellini, le previsioni catastrofiche, la confessione di Allegri e l'inaccettabile scelta del club
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com