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Juve ko, Corriere dello Sport: "La squadra di Spalletti sbanda contro il Sassuolo"
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"La squadra di Spalletti sbanda contro il Sassuolo" si legge sulla prima del Corriere dello Sport oggi in edicola. Primo piano sul KO dei bianconeri al Mapei Stadium contro il Sassuolo guidato da Alberto Aquilani. Decisivo il gol dell'ex Adzic nei minuti di recupero per il 3-2 finale. Il tecnico parla di una "partita sanguinosa sotto tutti i punti di vista", mettendo in evidenza la fragilità difensiva della squadra e le evidenti difficoltà di resa di Kolo Muani in attacco. Spazio centrale dedicato al trionfo di Kimi Antonelli nel GP di Spagna, con il giovane pilota italiano che ipoteca il Mondiale di F1 su Mercedes.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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