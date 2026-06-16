Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: "Ciak, si Gila: azzurri in azione"
Il Corriere dello Sport, nell’edizione oggi in edicola, dedica ampio spazio alle strategie di mercato del Napoli. Il titolo scelto dal quotidiano è “Ciak, si Gila: Napoli in azione”, un chiaro riferimento all’interesse del club azzurro per Mario Gila, difensore della Lazio individuato come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Secondo quanto riportato, il giocatore avrebbe già espresso il proprio gradimento al trasferimento, mentre resta da trovare l’intesa economica tra le due società. La Lazio, infatti, continua a valutare il cartellino del difensore intorno ai 30 milioni di euro, cifra che rappresenta al momento il principale ostacolo alla chiusura dell’operazione.
Amorim al Milan, Lukaku protagonista
La prima pagina del quotidiano riserva inoltre spazio ad altri temi di attualità calcistica. Tra questi spicca la notizia relativa ad Amorim, indicato come prossimo rinforzo del Milan. Il club rossonero sarebbe infatti pronto ad accogliere il giocatore nell’ambito della propria campagna di rafforzamento in vista della nuova stagione. Nella parte alta della copertina trova spazio anche il richiamo a Romelu Lukaku, celebrato con il titolo “Benedetto Lukaku”. Il riferimento è al gol realizzato dall’attaccante nel corso del Mondiale per Club, una rete che ha attirato l’attenzione dei media e che conferma ancora una volta il peso specifico del centravanti belga nelle competizioni internazionali.
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