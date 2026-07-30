Clamoroso Fifa, Infantino minaccia le Federazioni (anche la Figc): -75% fondi se rifiutano

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Infantino scrive alle 211 federazioni FIFA: 20 milioni di dollari una tantum per chi aderisce, -75% dei fondi in caso di rifiuto ai fondi privati.

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha deciso di aprire il Mondiale ai fondi privati. Attraverso la nascita della "Fifa Forward Enterprise" (FFE), società commerciale che gestirà i diritti e l'organizzazione delle principali competizioni internazionali, tra cui Mondiale e Mondiale per Club, Infantino ha impostato un'operazione che punta a raccogliere miliardi di dollari da investitori esterni.

I soggetti coinvolti

Tra i soggetti interessati all'operazione ci sarebbe anche la banca d'affari statunitense JP Morgan, mentre ha fatto discutere la presenza di Thrive Eternal, fondo guidato da Joshua Kushner, fratello di Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump. Il progetto ha suscitato, tra gli altri, lo sdegno della UEFA e della politica in tutta Europa.

La lettera e i soldi sul piatto

In una lettera inviata alle 211 federazioni affiliate alla Fifa, Infantino spiega che chi aderisce al progetto riceverebbe immediatamente 20 milioni di dollari una tantum, mentre i pagamenti annuali per i successivi quattro anni aumenterebbero da 2 a 5 milioni di dollari. In caso di rifiuto, i fondi per le federazioni si ridurrebbero invece del 75%. L'ultimatum scadrà il 19 settembre.