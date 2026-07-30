Lasciato il Napoli, Oriali torna in Nazionale? Malagò: "Per me sì, ma chiedetelo a Mancini"

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Con l'addio di Antonio Conte, anche Gabriele Oriali ha lasciato il Napoli. Ma ora può ripartire dalla Nazionale: le parole del presidente Malagò.

Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha fatto il punto in esclusiva ai microfoni di SportMediaset sui movimenti in casa Nazionale, confermando la lunga riunione di questa mattina tra Roberto Mancini e Claudio Ranieri e aprendo alla possibilità di un ingresso di Gianfranco Zola nel nuovo staff azzurro: "Questa mattina c'è stata una lunga riunione fra Mancini e Ranieri. Io ho assistito ad una parte, quella più organizzativa, mentre per quella tecnica, ovviamente, non sono entrato né ho intenzione di influenzare".

Per quanto riguarda, invece, Gabriele Oriali: si può dire che tornerà anche lui in azzurro? "Questo dovete chiederlo a Roberto Mancini. Io penso di sì, ma dovete chiederlo a lui. Non spetta a me".