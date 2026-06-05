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Calendario Serie A, il Napoli chiude al Maradona: ci sarà l'Atalanta alla 38ª

Calendario Serie A, il Napoli chiude al Maradona: ci sarà l'Atalanta alla 38ª
Oggi alle 19:20Brevi
di Davide Baratto

È stato ufficialmente sorteggiato il calendario completo della Serie A 2026/27: il Napoli chiuderà il suo campionato in casa allo Stadio Diego Armando Maradona, dove arriverà l'Atalanta. La 38ª giornata prevederà quindi un avversario difficile sul cammino degli azzurri.

Di seguito il calendario completo:

1ª giornata: Genoa-Napoli, 23 agosto 2026

2ª giornata: Napoli-Como, 30 agosto 2026

3ª giornata: Inter-Napoli, 6 settembre 2026

4ª giornata: Napoli-Bologna, 13 settembre 2026

5ª giornata: Fiorentina-Napoli, 20 settembre 2026

6ª giornata: Napoli-Frosinone, 11 ottobre 2026

7ª giornata: Venezia-Napoli, 18 ottobre 2026

8ª giornata: Napoli-Roma, 25 ottobre 2026

9ª giornata: Monza-Napoli, 28 ottobre 2026

10ª giornata: Juventus-Napoli, 1 novembre 2026

11ª giornata: Napoli-Lazio, 8 novembre 2026

12ª giornata: Napoli-Torino, 22 novembre 2026

13ª giornata: Sassuolo-Napoli, 29 novembre 2026

14ª giornata: Napoli-Lecce, 6 dicembre 2026

15ª giornata: Napoli-Milan, 13 dicembre 2026

16ª giornata: Atalanta-Napoli, 20 dicembre 2026

17ª giornata: Parma-Napoli, 3 gennaio 2027

18ª giornata: Napoli-Cagliari, 6 gennaio 2027

19ª giornata: Udinese-Napoli, 10 gennaio 2027

20ª giornata: Napoli-Fiorentina, 17 gennaio 2027

21ª giornata: Como-Napoli, 24 gennaio 2027

22ª giornata: Napoli-Inter, 31 gennaio 2027

23ª giornata: Lecce-Napoli, 7 febbraio 2027

24ª giornata: Napoli-Juventus, 14 febbraio 2027

25ª giornata: Lazio-Napoli, 21 febbraio 2027

26ª giornata: Frosinone-Napoli, 28 febbraio 2027

27ª giornata: Napoli-Parma, 7 marzo 2027

28ª giornata: Bologna-Napoli, 14 marzo 2027

29ª giornata: Napoli-Venezia, 21 marzo 2027

30ª giornata: Cagliari-Napoli, 4 aprile 2027

31ª giornata: Napoli-Sassuolo, 11 aprile 2027

32ª giornata: Milan-Napoli, 18 aprile 2027

33ª giornata: Napoli-Udinese, 25 aprile 2027

34ª giornata: Roma-Napoli, 2 maggio 2027

35ª giornata: Napoli-Monza, 9 maggio 2027

36ª giornata: Napoli-Genoa, 16 maggio 2027

37ª giornata: Torino-Napoli, 23 maggio 2027

38ª giornata: Napoli-Atalanta, 30 maggio 2027