Calendario Serie A, il Napoli chiude al Maradona: ci sarà l'Atalanta alla 38ª
È stato ufficialmente sorteggiato il calendario completo della Serie A 2026/27: il Napoli chiuderà il suo campionato in casa allo Stadio Diego Armando Maradona, dove arriverà l'Atalanta. La 38ª giornata prevederà quindi un avversario difficile sul cammino degli azzurri.
Di seguito il calendario completo:
1ª giornata: Genoa-Napoli, 23 agosto 2026
2ª giornata: Napoli-Como, 30 agosto 2026
3ª giornata: Inter-Napoli, 6 settembre 2026
4ª giornata: Napoli-Bologna, 13 settembre 2026
5ª giornata: Fiorentina-Napoli, 20 settembre 2026
6ª giornata: Napoli-Frosinone, 11 ottobre 2026
7ª giornata: Venezia-Napoli, 18 ottobre 2026
8ª giornata: Napoli-Roma, 25 ottobre 2026
9ª giornata: Monza-Napoli, 28 ottobre 2026
10ª giornata: Juventus-Napoli, 1 novembre 2026
11ª giornata: Napoli-Lazio, 8 novembre 2026
12ª giornata: Napoli-Torino, 22 novembre 2026
13ª giornata: Sassuolo-Napoli, 29 novembre 2026
14ª giornata: Napoli-Lecce, 6 dicembre 2026
15ª giornata: Napoli-Milan, 13 dicembre 2026
16ª giornata: Atalanta-Napoli, 20 dicembre 2026
17ª giornata: Parma-Napoli, 3 gennaio 2027
18ª giornata: Napoli-Cagliari, 6 gennaio 2027
19ª giornata: Udinese-Napoli, 10 gennaio 2027
20ª giornata: Napoli-Fiorentina, 17 gennaio 2027
21ª giornata: Como-Napoli, 24 gennaio 2027
22ª giornata: Napoli-Inter, 31 gennaio 2027
23ª giornata: Lecce-Napoli, 7 febbraio 2027
24ª giornata: Napoli-Juventus, 14 febbraio 2027
25ª giornata: Lazio-Napoli, 21 febbraio 2027
26ª giornata: Frosinone-Napoli, 28 febbraio 2027
27ª giornata: Napoli-Parma, 7 marzo 2027
28ª giornata: Bologna-Napoli, 14 marzo 2027
29ª giornata: Napoli-Venezia, 21 marzo 2027
30ª giornata: Cagliari-Napoli, 4 aprile 2027
31ª giornata: Napoli-Sassuolo, 11 aprile 2027
32ª giornata: Milan-Napoli, 18 aprile 2027
33ª giornata: Napoli-Udinese, 25 aprile 2027
34ª giornata: Roma-Napoli, 2 maggio 2027
35ª giornata: Napoli-Monza, 9 maggio 2027
36ª giornata: Napoli-Genoa, 16 maggio 2027
37ª giornata: Torino-Napoli, 23 maggio 2027
38ª giornata: Napoli-Atalanta, 30 maggio 2027
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