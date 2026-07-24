La Nazionale torna al Meazza un anno dopo: a novembre Italia-Francia a Milano

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Sarà lo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano ad ospitare giovedì 12 novembre (ore 20.45) Italia-Francia, penultimo incontro della Nazionale nel Gruppo 1 della Lega A della UEFA Nations League. Definita così anche l’ultima sede di gara del girone degli Azzurri, che faranno il loro esordio nella quinta edizione del torneo venerdì 25 settembre con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma per poi affrontare lunedì 28 settembre la Turchia all’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa. L’Italia - che venerdì 2 ottobre farà visita ai Bleus allo Stade de France di Saint-Denis - chiuderà la prima finestra stagionale dedicata alle nazionali tornando ad affrontare la Turchia lunedì 5 ottobre allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

LA NAZIONALE A MILANO. La Nazionale tornerà a giocare allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ a un anno di distanza dalla sconfitta (1-4) con la Norvegia nell’ultimo incontro del girone delle qualificazioni al Mondiale e due anni dopo il ko (1-3) con la Francia in Nations League. L’Italia ha perso le ultime tre gare disputate a Milano, dove gli Azzurri hanno mantenuto un’imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall’1-2 del gennaio 1925 con l’Ungheria (al Campo Milan, mentre nel 1911 l’altra sconfitta con gli ungheresi era arrivata all’Arena Civica) all’1-2 dell’ottobre 2021 con la Spagna al ‘Meazza’. La vittoria più ampia della Nazionale a Milano è stata proprio con la Francia (9-4 del 18 gennaio 1920), mentre l’Austria è l’avversaria più affrontata (6 volte), seguita da Svezia, Svizzera, Ungheria e Portogallo (5). Seconda città dopo Roma ad aver ospitato il maggior numero di gare della Nazionale (64 - bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 6 sconfitte) nonché sede della Federcalcio tra il 1905 e il 1911, Milano ha visto l’Italia scendere in campo in quattro diversi impianti: l’Arena Civica, il Velodromo Sempione (abbattuto nel 1928), il Campo Milan di Viale Lombardia e lo Stadio di San Siro, dal 3 marzo 1980 intitolato a Giuseppe Meazza.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI NEL GRUPPO A1

25 settembre 2026 (ore 20.45): Italia-Belgio - Stadio Olimpico, Roma

28 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Italia - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa

2 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Italia - Stade de France, Saint-Denis

5 ottobre 2026 (ore 20.45): Italia-Turchia - Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

12 novembre 2026 (ore 20.45): Italia-Francia - Stadio Giuseppe Meazza, Milano

15 novembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Italia - Stadio Re Baldovino, Bruxelles