Demme torna in Italia? Un club di Serie C sogna l'ex azzurro per la mediana

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Diego Demme, al Napoli dal 2020 al 2024, potrebbe tornare a giocare in Italia: ci prova il Catania.

Il Catania guarda a Diego Demme per rinforzare il centrocampo. Il club rossazzurro, militante in Serie C, ha effettuato un sondaggio per il centrocampista tedesco, profilo di grande esperienza e qualità che potrebbe diventare una pista concreta nei prossimi giorni. Al momento si tratta ancora di un’idea e non risultano accordi definiti, ma il nome di Demme è finito sul tavolo della dirigenza etnea: dal 2020 al 2024 al Napoli, nelle ultime stagioni ha giocato in Germania, all'Hertha Berlino.

Il Catania sogna Demme

Le prossime giornate serviranno a capire se ci saranno le condizioni per approfondire il discorso e trasformare il primo contatto esplorativo in una vera trattativa. Il Catania resta dunque vigile, con l’obiettivo di valutare la fattibilità dell’operazione sotto ogni aspetto. Demme rappresenta un profilo di spessore per la categoria, ma la situazione è ancora in una fase preliminare.