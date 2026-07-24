Calciomercato Napoli, Tuttosport: "Manna fulmina De Bruyne"
L'edizione odierna di Tuttosport apre la prima pagina con il titolo "Manna fulmina De Bruyne", richiamando le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa dal direttore sportivo del Napoli. Il quotidiano pone l'accento sulle parole del dirigente azzurro riguardo al centrocampista belga, uno dei temi più discussi della giornata, in un momento in cui il club partenopeo continua a programmare le prossime mosse di mercato.
Juventus su Suzuki, l'Inter insiste per Romero
Spazio anche alle altre principali trattative di Serie A. La Juventus continua a seguire con attenzione il profilo di Suzuki, individuato come possibile rinforzo per la rosa bianconera, mentre l'Inter mantiene vivo l'interesse per Cristian Romero. Il difensore argentino resta uno degli obiettivi principali del club nerazzurro per rafforzare il reparto arretrato, con la dirigenza al lavoro per valutare la fattibilità dell'operazione nelle prossime settimane.
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