Ufficiale Turi riparte dalla Serie C: svincolatosi il 30 giugno, l'ex azzurro trova squadra

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Il Pineto ha ufficializzato l'arrivo in prestito del portiere Claudio Turi, classe 2005 e cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Il giovane estremo difensore si è già aggregato alla squadra biancazzurra e ai canali ufficiali del club abruzzese ha espresso entusiasmo per la nuova avventura, dichiarandosi pronto a lavorare per ritagliarsi spazio e dare il proprio contributo nel corso della stagione.

Il comunicato ufficiale del Pineto

"Il Pineto Calcio comunica di aver acquisito, con la formula del trasferimento temporaneo, le prestazioni sportive del portiere Claudio Turi. Classe 2005, Turi è un estremo difensore di prospettiva cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Benvenuto a Pineto, Claudio!".

Le prime parole di Turi

"Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura. Arrivo in una società che mi ha trasmesso fin da subito fiducia e ambizione. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con i miei nuovi compagni e dare il massimo per questi colori".