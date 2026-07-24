Ufficiale Napoli in campo al mattino: il report del club azzurro

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Continuano gli allenamenti degli azzurri alla Ski.IT Arena di Dimaro. La squadra si è divisa in tre gruppi distinti, svolgendo attivazione in palestra e parte atletica in campo. Lucca ha iniziato le terapie. Nel pomeriggio seconda seconda seduta di allenamento.

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