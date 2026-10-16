Prima pagina “Che botta Lautaro, niente derby”: la prima de La Gazzetta dello Sport

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Gazzetta: “Che botta Lautaro, niente derby”, la Juve lancia il doppio 9 e il Milan celebra la tripletta di Cissé

“Che botta Lautaro, niente derby”: è il titolo che apre la prima pagina della Gazzetta dello Sport e racconta lo stop del capitano dell’Inter. Il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra costringe l’attaccante a una lunga assenza, di sette partite, e gli fa saltare anche il derby con il Milan. Una tegola pesante per Chivu, che perde il suo bomber in un momento delicato, dopo la serata amara vissuta dai nerazzurri in Europa.

La Juve lancia il doppio 9, “Un due tre Cissé”

Spazio poi alla Juventus, con il titolo “La Juve lancia il doppio 9”: un’idea di attacco con due centravanti che accende il dibattito sulle scelte di Spalletti, dopo la vittoria bianconera in Europa. Chiude il quadro la notte del Milan, riassunta con “Un due tre Cissé”: un gioco di parole che celebra la tripletta del centrocampista rossonero, protagonista assoluto della serata. Come racconta la Gazzetta, la giornata europea delle italiane ha avuto così due volti opposti: da una parte i sorrisi di Milan e Juve, dall’altra le difficoltà di Inter e Napoli.