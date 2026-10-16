Prima pagina Lautaro choc, ansia Roma per Koné e Dybala: la prima di Tuttosport

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Tuttosport: “Juve, in due è un’altra storia”, Lautaro choc, un fondo del Qatar punta l’Inter, ansia Roma per Kone e Dybala

“Juve, in due è un’altra storia”: è il titolo con cui Tuttosport apre sulla Juventus, che dopo la vittoria europea mette al centro la nuova versione bianconera con una coppia d’attacco. L’idea dei due centravanti, lanciata anche da altri quotidiani, accende il dibattito sulle scelte di Spalletti e sul rendimento di una squadra che sembra aver trovato una strada più convincente. Una formula che racconta la ritrovata fiducia dell’ambiente dopo un avvio di stagione complicato.

Lautaro choc, fondo del Qatar sull’Inter e ansia Roma

Sul fronte nerazzurro il titolo è “Lautaro choc”: l’infortunio del capitano, che tornerà dopo la sosta di novembre, sconvolge i piani di Chivu. Nella stessa pagina c’è anche l’indiscrezione secondo cui “un fondo del Qatar punta l’Inter”, una notizia legata al futuro societario del club. Chiude il quadro la Roma, con “ansia per Kone e Dybala”: i due giocatori sono al centro delle preoccupazioni giallorosse alla vigilia della sfida di Champions con il Real Madrid. Come racconta Tuttosport, la prima pagina fotografa una giornata di sorrisi per la Juventus e di timori per le altre big.