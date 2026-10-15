Napoli in campo a due giorni dal Venezia: il report del club azzurro

Napoli in campo a due giorni dal Venezia: il report del club azzurro
Oggi alle 14:10Brevi
di Fabio Tarantino
fonte SSCNapoli

Allenamento mattutino per il Napoli a due giorni dalla ripresa del campionato. Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 15:00 al Penzo contro il Venezia. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione fisica, con mobilità sugli ostacoli e allunghi. A seguire lavoro tecnico-tattico.