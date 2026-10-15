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Allegri presenta la sfida al Venezia: data e orario della conferenza

Allegri presenta la sfida al Venezia: data e orario della conferenzaTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:30Notizie
di Arturo Minervini
l tecnico del Napoli presenterà la trasferta contro il Venezia, in programma sabato 17 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Penzo.

Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti venerdì 16 ottobre alle ore 12:00 per la consueta conferenza stampa della vigilia. Il tecnico del Napoli presenterà la trasferta contro il Venezia, in programma sabato 17 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Penzo.

Napoli, venerdì alle 12 la conferenza di Allegri prima della sfida con il Venezia

La sfida, valida per la settima giornata di Serie A 2026/2027, rappresenta un appuntamento importante per gli azzurri, chiamati a reagire dopo la sconfitta in Champions League contro il Villarreal.