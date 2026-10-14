Prima pagina “Napoli, così no”: la prima del Corriere dello Sport-Stadio

vedi letture

“Napoli, così no”: è questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per la prima pagina dopo la batosta di Villarreal. Un’apertura secca, che fotografa il giudizio sulla serata europea degli azzurri e che arriva dopo lo zero in classifica nelle prime due giornate di Champions League. Il quotidiano racconta una squadra che ha deluso, in una notte che avrebbe dovuto dare risposte e che ha invece alimentato dubbi sul percorso del Napoli di Allegri, ora chiamato a una reazione immediata.

L’Inter cade, “Opera da Tresoldi”

Spazio anche alla serata nerazzurra. Per il ko dell’Inter il giornale sceglie il titolo “Opera da Tresoldi”, che mette in evidenza il protagonista della partita e il peso della sua prestazione nel risultato finale. Una sconfitta che pesa per la squadra di Chivu e che si inserisce in una giornata europea complicata per le italiane, con Napoli e Inter entrambe costrette a guardare la classifica con maggiore preoccupazione. Il racconto del Corriere dello Sport mette così a confronto le due facce di una notte amara, in cui il calcio italiano ha incassato risultati negativi e tante domande da sciogliere nei prossimi giorni.